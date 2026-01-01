阪神・藤川球児監督（４５）が２０２６年は“熱男”になると宣言した。今年のスローガンは「熱覇」。悲願の連覇に向けて３月２７日・巨人との開幕戦（東京ド）から情熱を燃やして戦う覚悟だ。「（昨年は）隠していた部分ですね。しっかり持ってはいましたけど、内側で温めてゲームで選手たちに表現してもらっていました。（今年は）ホントの強さを見せなければいけません。守ってはダメなんで、攻めていくという意味で、情熱を