第１０４回全国高校サッカー選手権 ２回戦 昌平（埼玉）４ー０高知（高知）（３１日、ＮＡＣＫほか）２回戦１６試合が行われ、昌平はＪ１川崎内定のＭＦ長璃喜（おさ・りゅうき、３年）の２発で高知に４―０で快勝。３回戦は２日に行われる。＊＊＊＊＊＊＊あいさつ代わりの一撃だった。Ｊ１川崎内定のエース・長は１―０の前半１７分、強烈な右足シュートでネットを揺らすと、両手を広げて大きく叫んだ。「決め切ることがで