栄光のリーグ3連覇から8年目を迎えた。しかも、直近は2年連続Bクラス。世代交代期に広島・新井貴浩監督（48）が推進するチーム改革の成否は現時点で不明だ。だが、カープを深く愛する指揮官は、就任4年目もまた信念を持って戦いを挑む。もっと強く、もっと高みへ。キーワードは「結果」「変化」。低いであろう下馬評を覆し、ビッグ・アップセットの演出に全てを懸ける。（取材・構成江尾卓也）――昨年10月4日の最終戦。