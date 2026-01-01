今季、就任2年目を迎えるオリックス・岸田監督は「打倒ソフトバンク」の誓いを立てた。昨季は2年ぶりAクラスとなる3位。しかし同カード8連敗を喫するなど、王者の前に7勝16敗2分けと辛酸をなめた。勝率・304は同一リーグの球団別では最低。「世間は当然、1位がソフトバンクだと思っているでしょうから。どの球団も打倒、ソフトバンクで臨んでいくでしょうし、うちも置いていかれないように」3年ぶりの覇権奪回を目指す指揮官は