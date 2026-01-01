不言実行でメモリアルイヤーを飾る。就任2年目の中日・井上監督が球団創設90周年の節目に、11年以来15年ぶりとなるリーグ優勝へ意気込みを示した。「どこの球団もそう（リーグ優勝）思っている。不言実行だわ」3年連続最下位からの再建を託された昨季は63勝78敗2分けで4位。さらなる上昇曲線へ、「（高橋）宏斗と（金丸）夢斗は両輪として働いてもらわないと」と同学年の左右エース候補に期待した。得点力不足の解消が最重