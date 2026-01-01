タレントの山田邦子（65）が、1日よりノースプロダクション所属となった。同日、事務所のホームページで発表された。【写真あり】山田邦子が大好きな”大物芸能人”サイトでは「本日1月1日、山田邦子が弊社所属になりました」と伝えられた。山田は1960年6月13日生まれ、東京都出身。89年スタートの『邦ちゃんのやまだかつてないテレビ』や、95年スタートの『山田邦子のしあわせにしてよ』など冠番組を持ち、ピン芸人として、