ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、アメリカとウクライナ、ヨーロッパの主要国の高官が電話会談を行いました。アメリカ側は年明けも、和平計画に関する協議を続けるとしています。アメリカのウィットコフ特使は12月31日、ウクライナのウメロフ国家安全保障・国防会議書記やイギリス、フランス、ドイツの安全保障担当の高官と、ウクライナの和平計画に関する電話会談を行ったとSNSで発表しました。会談では、▽戦闘を終結させ、ロシ