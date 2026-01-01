FIFAワールドカップ26開幕まで約半年。2018年9月から指揮を執る森保一監督のもと、日本代表は“最高の景色”を目指し、いよいよ勝負の2026年を迎える。昨年3月のバーレーン代表戦に勝利し、開催3カ国を除いて世界最速でW杯出場権を獲得。7勝2分け1敗・30得点2失点と圧倒的な強さでアジア最終予選を駆け抜けたが、森保監督は「日常から世界のトップで戦っている選手たちなので、アジアを勝って当たり前と思われるかもしれないで