巨人は31日、今季のスローガンが「前進〜GIANTSCHALLENGE〜」に決まったと発表した。2年ぶりのV奪回に向け、過去2年の「新風」から変更した。リーグ連覇を狙った昨季は阪神に独走優勝を許し3位。就任3年目となる阿部監督は「目をそらさずに敗因と向き合うのはもちろんですが、だからといって決して後ろを向くことなく、前だけを向いて、一歩ずつ優勝、日本一に向かって進んでいく覚悟です」と説明した。岡本がメジャー移籍