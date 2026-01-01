25年南関東重賞のトリを飾るS1「第49回東京2歳優駿牝馬」が31日、大井競馬場で行われた。2番人気のアンジュルナが逃げ切って快勝。ローレル賞に続き重賞連勝を成し遂げた。「メンバーを見てアンジュルナの力を信じていこうと思った」。野畑は迷わずハナへ。小細工なしの逃げを打った。3コーナー、リュウノフライトに外から並ばれたが、直線の叩き合いで再度突き放す。ゴール前で2着に浮上したナーサリーテイルに3馬身差をつけ