楽天の三木肇監督（48）が1日に「楽天モバイル最強パーク宮城」へと名称変更した本拠地での戦いに「いい試合をして、地元のファンの方たちに勝ちを届けるのは我々の一つの宿命」と決意を語った。このオフに本拠は外野フェンスを最大で6メートル前に出す改修を行っている。オープン戦は組まれておらず、開幕3連戦は京セラドームでのオリックス戦。本拠地開幕となる3月31日のソフトバンク戦で、ぶっつけ本番となるため「外野の