元宝塚歌劇団月組の娘役・咲希あかね（40）が2024年に第1子となる女児を出産していたことを1日までに自身のインスタグラムで発表した。咲希は12月31日に自身のインスタグラムを更新し「2025年もありがとうございました！」と感謝を記した。また「昨年、第一子となる女の子を出産しました」と39歳だった24年に第1子を出産していたことを明かした。「1歳過ぎて、呂色に似たイタズラ大好きな子に育っています！」とつづった。