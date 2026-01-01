中日・井上一樹監督（５４）が球団創設９０周年での大逆襲に燃えている。「節目であることは間違いない。そのタイミングでホームランウイングができるし、ユニホームがリニューアルした。そこに携わっている者とすれば、節目の年に事を起こしたいなっていう気持ちがある」と２０２６年の意気込みを語った。セ・リーグでは２４年に球団創設９０周年を迎えた巨人が優勝。昨年も９０周年の阪神がぶっちぎりでリーグＶを決めた。今