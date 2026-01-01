昨年パ・リーグ新人王のロッテ・西川は、故郷の和歌山で年末年始を過ごし今季のフル出場と首位打者を新年の誓いとした。「26年の目標は、ずばり全試合出場しての首位打者です。目標は常に高く置かないと満足してしまうので、そこにしっかりとたどり着けるように準備をしていきたい」。1年目の昨年は108試合出場でリーグ6位の打率・281をマーク。就任1年目の戦いに挑むサブロー新監督も「彼に関してはそこまで心配していない。