ドジャース・大谷翔平投手（３１）にとって移籍２年目の２０２５年も素晴らしいシーズンだった。投手復帰を果たし、自己最多の５５本塁打を放った。そして球団初のワールドシリーズ（ＷＳ）連覇という最高の形で終えた。レギュラーシーズン１５８試合、ポストシーズン１７試合、さらにオールスター戦１試合と出場した計１７６試合は名場面ばかりだ。２月のキャンプから約９か月密着した番記者たちに一番印象に残ったプレー、瞬間