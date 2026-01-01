戦火はいまだにやまない。それどころか、戦後の国際秩序は崩壊寸前の状態にある。このまま大国が帝国主義の時代のように力ずくで覇権を争うことになるのか。それとも秩序は回復に向かうのか。あるいは新しい秩序が構築されるのか。世界は際どい局面に立たされている。日本はこれまでのように国際秩序の受益者にとどまっているわけにはいくまい。今年は、世界の平和と安定を維持するため、新しい秩序の形成に向けて国際世論