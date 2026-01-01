今年プロ入り１０周年を迎える将棋の藤井聡太竜王（２３）が読売新聞などの取材に応じ、「より一層、作戦の幅を広げて対応力を高め、おもしろい将棋を追求する一年にしたい」などと抱負を述べた。七冠を保持していた昨年、王座戦五番勝負で同い年の伊藤匠二冠（２３）に敗れて六冠に後退した一方、竜王戦七番勝負で５連覇を達成し、永世竜王の資格を獲得。史上最年少での「永世三冠」を成し遂げた。「指してこなかった指し方を