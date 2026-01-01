中国軍が、大型の移動式桟橋を搭載した船団を複数展開し、中国東部や南部の沿岸部で上陸訓練とみられる演習を実施していることがわかった。大型貨物船「ＲＯ―ＲＯ船」など民間船を参加させ、軍民合同で訓練を繰り返している。日米両政府は、中国軍が民間船も利用して台湾侵攻能力を高めているとみて、警戒を強めている。読売新聞が入手した人工衛星の画像と公開されている船舶情報の分析、日本政府関係者への取材により判明し