女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）の２０２５年に照準を合わせた５回連載は今回が最終回。ゴルフ界の人気者は、２５年をどう締めくくったのか。【２０２５年の渋野日向子（５）】主戦場とする米ツアーのアジアシリーズ出場がかなわず、国内ツアーへ参戦。まずは優勝した２０２１年大会以来となる「スタンレーレディスホンダ」（１０月１０〜１２日）。心機一転、３月以来となる母国でのプレーで復調のきっかけをつかみ