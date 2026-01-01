貴重なおみくじを引くための箱を手にする亀野さん。手前の木版にはくじの内容が彫られている＝昨年１２月、貞昌院横浜市港南区の曹洞宗貞昌院で、江戸時代の趣を残す貴重なおみくじが伝わっている。「凶」の運勢が半数を占め、戒めの意味合いがうかがえるなど当時の世相を色濃く感じられる一方、インターネットでも引くことができる。住職の亀野哲也さん（６０）は「昔の人がどういう思いを込めておみくじを引いていたか体験して