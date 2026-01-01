ＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２７）が３１日、出場が有力視されているＷＢＣで、サイ・ヤング賞投手２人の攻略に意欲を示した。日本を連覇に導くため、最強の敵を倒しにいく。ターゲットは米国代表の左腕スクバル、右腕スキーンズの２５年サイ・ヤング投手２人だ。ともに１６０キロ超えの直球が武器だが「強烈という印象。変化球もまっすぐも言葉にできないくらい。力負けしたらダメだなと感じています」と警戒を強めながらも打ち