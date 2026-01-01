ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が２１年から５年に渡って務めてきた主将の座を降りることが３１日、明らかになった。池山監督は「キャプテン制は一旦省かせてもらう」とした上で、「自分のことに専念してもらって、どこで勝負できるかというところをまず一番に考えてもらいたい。（背番号）１番は１年間いないといけない。そこを自分で自覚して頑張っていってもらいたい」と説明。負担を軽減し自らのプレーに集中してもらいた