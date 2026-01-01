楽天・三木肇監督（４８）が３１日、２６年シーズンから本拠地が大きく変わることを受け、選手たちに意識改革を求めた。「楽天モバイル最強パーク宮城」と球場名も変わった本拠は、左翼フェンスが最大６メートル、右翼フェンスが最大４メートル、それぞれ前に出てくることになり、守備面について「外野の連係も変わってくるだろうし、（狭くなれば）必然的に確率としてホームランになる可能性は上がる。球場に合った戦い方が求