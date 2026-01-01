西口、鬼になります―。西武・西口文也監督（５３）が３１日、就任２年目となる２６年を迎えるにあたり「（鬼に）ならなきゃいけないかな、とね」と新年の誓いを述べた。就任１年目は６３勝７７敗３分けのリーグ５位。シーズン序盤は打線がかみ合い一時は首位まで０・５差に接近したが、交流戦以降は「あと１本」が出ない場面が目立ち、再浮上とはならず。「一番後悔しているとかっていうのはない。そういうタイプじゃないから