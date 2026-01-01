日本ハムが、かつて男子マラソンで名勝負を繰り広げた日本陸連の瀬古利彦ロードランニングコミッションリーダー（６９）とタンザニアの元マラソン選手・ジュマ・イカンガー氏（６８）を特別ゲストとしてエスコンに招待するプランを持っていることが３１日、分かった。きっかけは新庄監督の瀬古氏への強い憧れ。指揮官は２５年のシーズン中、８３年の福岡国際マラソンでの瀬古氏とイカンガー氏の激闘を自軍とソフトバンクのデッ