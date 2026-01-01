サッカー日本代表の森保一監督（５７）が、３１日までに取材に応じ、８大会連続出場となる６月開幕の北中米Ｗ杯（米国、メキシコ、カナダ）の目標としてシンプルに「勝つ」と掲げた。昨年末に決勝戦（７月１９日）会場のメットライフ・スタジアム（ニュージャージー州）を訪れ、最高の景色を目に焼き付けた。第２次政権でのチーム力の進化に大きな手応えを明かし、自信を持って、最善の準備をして本大会に臨む。（取材・構成＝岩