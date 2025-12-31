トヨタは2025年5月に新型「RAV4」を公開しました。 RAV4は、力強いデザインと実用性を備え、街乗りからアウトドアまで対応するミドルサイズSUVです。 2019年に現行モデルが発売されてからおよそ6年間にわたり、RAV4はトヨタを代表する人気車種のひとつとして支持されてきました。 そして、そんな人気車種の新型モデル登場はSNSでも大きな注目を集めているようです。 人気ミドルSUV「RAV4」、6年ぶりに新型登場！ 2025