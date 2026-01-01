◆第１０４回全国高校サッカー選手権 ２回戦 神戸弘陵（兵庫）２―１前橋育英（群馬）（３１日、浦和駒場）２回戦１６試合が行われ、２大会ぶり出場の神戸弘陵が前回大会優勝の前橋育英を２―１で破り、３回戦進出を決めた。２０２４年パリ・パラリンピック車いすラグビー金メダリストの池透暢（ゆきのぶ）を父に持つＦＷ池壱樹（いつき、３年）が２得点を決めて勝利の立役者となった。３回戦は２日に行われる。父親譲りの