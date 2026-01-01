中日・井上一樹監督（５４）が球団創設９０周年に花を添える１５年ぶりのリーグ優勝を誓った。「年表を広げた時に、『９０周年の時に優勝したよね！』って語れる過去をつくりたい」と力を込めた。就任１年目の昨季は、福永、石川昂ら主力を欠きながらも３年連続最下位から脱出し、４位に浮上した。ドラフトでは中西、桜井ら即戦力投手を獲得。若い芽が出始めただけに、浮上のカギは選手のコンディション管理。「ピースが抜ける