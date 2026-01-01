広島の新井貴浩監督（４８）が３１日、育成方針を徹底して逆襲ののろしを上げると誓った。２５年は球団１５年ぶりの借金２０で５位に沈んだ。就任４年目に向けて「高く飛び上がるためには一度、深く沈み込まないといけない。それを２５年にしないといけない」と、苦しんだ分だけ飛び上がることを誓った。ドラフトでは、１位・平川（仙台大）ら大卒を中心に指名した。春季キャンプは育成２人を含め、異例とも言える新人７人を１