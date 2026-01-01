ロッテ・西川史礁外野手が１２月３１日、２０２６年シーズンに向けて「目標はずばり、全試合出場しての首位打者です」と宣言した。龍谷大平安、青学大を経て２４年ドラフト１位で入団して１年目は１０８試合でパ・リーグ６位の打率２割８分１厘を残し新人王を獲得。「首位打者は一番とりたいタイトル。全試合出場、首位打者は高い目標ではありますが目標は常に高く置かないと人間、満足してしまうのでそこにしっかりとたどり着