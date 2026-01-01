第１０４回全国高校サッカー選手権 ２回戦 日大藤沢（神奈川）２―０岡山学芸館（岡山）（３１日、Ｕ等々力ほか）２回戦１６試合が行われ、元日本代表ＭＦでＪ１川崎で活躍した中村憲剛氏（４５）の長男、ＭＦ中村龍剛（りゅうご、２年）が所属する日大藤沢は岡山学芸館を２―０で破り、１６強入りを果たした。父が現役時代に着けた「１４」を背負いボランチで先発出場。父が愛し、愛された本拠地で全国初勝利を味わった。試