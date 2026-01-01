元なでしこジャパンの山崎円美（35）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。戸籍上の性別を変更し、男性となり、結婚したことを報告した。【写真】パートナーと和装姿で…山崎円美、戸籍上の性別変更し結婚山崎は写真を添えて「この度、勇気を振り絞り皆様にご報告させていただきます。(少し前の話にはなりますが)戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっっても素敵な女性の方と結婚致しました！実はサッカー選手を引退