新年を迎え、天皇陛下は「希望を持って歩んでいくことのできる良い年となることを祈ります」と文書で感想を寄せられました。宮内庁が公開した新年の映像で、両陛下と愛子さまは2026年の干支の「午」にちなんだ各地の伝統工芸品を手に歓談されています。陛下は新年の所感の中で、戦後80年の節目について、「戦中・戦後に人々が耐え忍んだ苦難と、人々のたゆみない努力により築き上げられた今日の我が国の平和の尊さに改めて思いを致