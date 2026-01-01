【モデルプレス＝2026/01/01】タレントの安田美沙子が1月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。仕込み中のおせちを公開した。【写真】43歳2児の母タレント「手が込んでる」売り物レベルの豪華おせち◆安田美沙子、仕込み中の豪華おせち公開安田は「＃明けましておめでとう御座います」とつづり、おせちの写真を投稿。伊達巻やかまぼこ、黒豆のほか、花型に切られた野菜も添えられており、「仕込み」と記している。◆安田美沙子