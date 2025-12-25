大晦日に驚きの一報が飛び込んできた。トルコの名門ベジクタシュが、クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地の獲得に本腰を入れているという。トルコメディア『EN.HABERLER.COM』が12月31日、「ベシクタシュ、ラファ・シウバの代わりは日本人10番」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。「ラファ・シウバとの契約満了を控えるベシクタシュは、今シーズン末に契約満了を迎える鎌田大地をチームに加えたいと考えて