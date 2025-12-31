NY株式31日（NY時間14:01）（日本時間04:01） ダウ平均48295.20（-71.86-0.15%） ナスダック23393.09（-25.99-0.11%） CME日経平均先物50840（大証終比：+440+0.87%） 欧州株式31日終値 英FT100 9931.38（-9.33-0.09%） 独ＤＡＸ休み 仏CAC40 8149.50（-18.65-0.23%） 米国債利回り 2年債 3.473（+0.025） 10年債 4.167（+0.045） 30年債 4.844（+0.037） 期待インフ