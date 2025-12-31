埼玉県・川口オートレース場のSG「第40回スーパースター王座決定戦」（優勝賞金3100万円）は12月31日、12Rで優勝戦が行われた。レースは青山周平がトップスタートから1コーナーを先取り。10周回を逃げ切ってSG19度目の優勝を飾った。2着以下のコメントは以下の通り。2着金子大輔エンジンはいい感じになっていた。（青山は）隙がなかった。3着黒川京介（スタートは）力が入ってしまった。もったいないことをした。4着