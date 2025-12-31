ボートレース芦屋の「福岡県内選手権大会」は大みそかの12月31日に3日目が終了。元日のきょう1日に行われる4日目、注目レースは12Rだ。岡崎がインで負けられない。決して威張れる足ではないが、今日はここ1走。しっかり調整を合わせて、こん身の逃げを披露する。ただ、パワー上位の郷原は強敵だ。伸びる原田にも捲り一発も。山ノ内は素早く差して粘り込みたい。＜1＞岡崎恭裕気温は下がったけど、変わらずいい感じはしませ