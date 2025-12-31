◇WBA世界ライトフライ級挑戦者決定戦同級2位・吉良大弥(志成)＜10回戦＞同級7位 イバン・バルデラス(メキシコ)（2025年12月31日東京・大田区総合体育館）アマ3冠の超新星が、大みそかに鮮烈なKO勝利で世界にアピールだ！WBA世界ライトフライ級2位の吉良大弥（22＝志成）が、同級7位のイバン・バルデラス（24＝メキシコ）と対戦し、2回27秒KO勝ちした。プロ4戦目での挑戦者決定戦を制し、田中恒成が持つ日本男子史上最速と