【7R】大みそかの2日目準決5、6Rは大波乱。特に5Rは3人が落車（奥出良は再乗）するハプニング。池部壮太を大きくけん制した近藤雄太が失格を喫し、1着が池部、2着は逃げ粘った白井優太朗、4位入線の高鍋邦彰が3着に繰り上がり、21万990円とビッグな3連単配当が飛び出した。落車を避け、立て直した池部は「後ろの2人が落車し素直に喜べない。修正して決勝に臨む」と地元バンクでの奮起を誓う。好枠を生かし得意の捲りで、前回