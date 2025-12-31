気象台は、午前4時20分に、なだれ注意報を村山市、長井市、東根市、尾花沢市、大石田町、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・村山市、長井市、東根市、尾花沢市、大石田町、小国町などに発表（雪崩注意報） 1日04:20時点最上では、1日夕方まで大雪に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■鶴岡市□なだれ注意報2日にかけて注意■酒田市□なだれ注意報2日に