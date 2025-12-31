ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属のアーティストが一堂に会する「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮＣＯＮＣＥＲＴ２０２５−２０２６ＳＴＡＲＴＯｔｏＭＯＶＥ」が１２月３１日深夜〜元日未明にかけ、東京ドームで開催された。ステージには２５年いっぱいでの独立を発表した元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が登場。グループの垣根を越えて歌唱するシャッフルコーナーで、ＴＯＫＩＯの代表曲「宙舟」にドラムセットに座る松岡