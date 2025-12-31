ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属のアーティストが一堂に会する「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮＣＯＮＣＥＲＴ２０２５−２０２６ＳＴＡＲＴＯｔｏＭＯＶＥ」が１２月３１日深夜〜元日未明にかけ、東京ドームで開催。１２月２８日に結婚を発表したＤＯＭＯＴＯの堂本光一がサプライズ出演した。グループの垣根を越えて歌唱するシャッフルコーナーに登場。光一主演のミュージカル「ＥｎｄｌｅｓｓＳＨＯＣＫ」シ