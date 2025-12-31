お笑いコンビ・見取り図のリリー（４１）がフリーアナウンサー・今川菜緒（２９）と２０２６年内の結婚を視野に入れていることが３１日、分かった。２人は今年８月にＦＲＩＤＡＹデジタルで、手つなぎデートとともに同棲中であることが報じられた。リリーは各テレビ番組などでその一件をイジられることが多く、今月１１日のテレビ朝日系「見取り図じゃん」では、タレント・松村沙友理から「結婚ほんまにするんですか？」と問わ