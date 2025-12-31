STARTOENTERTAINMENTによるカウントダウンコンサートが31日から1日にかけて東京ドームで行われた。SnowManら総勢73人が出演。2026年の幕開けを祝福した。Hey！Say！JUMPの山田涼介は「2026年も精一杯頑張っていきたいと思いますので応援のほどよろしくお願いします」と呼びかけた。カウコンは旧ジャニーズ事務所時代の1996〜2022年に恒例開催され、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催となった。TravisJapan、Aぇ！