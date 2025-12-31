DOMOTOの堂本光一が31日から1日にかけて東京ドームで行われた「STARTOENTERTAINMENT」のカウントダウンコンサートにサプライズで登場した。年越し前に行われたシャッフルコラボのラストを飾った「アンダルシアに憧れて」の冒頭、光一の顔が巨大モニターに映し出されると5万5000人は大歓声。「EndlessSHOCK」出演経験のあるtimelesz佐藤勝利、寺西拓人、原嘉孝、TravisJapanの川島如恵留、松田元太、松倉海斗とともにパフ