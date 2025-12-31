歌手・ラッパーのちゃんみなが設立し、主催するレーベル・NO LABEL MUSICが1月1日、新ブランドビジュアルと映像を公開。所属アーティストでもあるちゃんみなとHANA、計8名がそろい踏みとなった圧巻のビジュアルを公開した。NO LABEL MUSICは、2023年4月2日にちゃんみな自身が設立したレーベルで、同レーベルを引っ提げて、昨年ソニー・ミュージックレーベルズに移籍。さらに自身がプロデューサーを務めたガールズグループオーディ