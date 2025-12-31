新年に“オメデタ”報告だ！元AKB48の宮里莉羅（23）が結婚＆出産していたことが12月31日、分かった。3歳年上の一般男性との授かり婚で、昨年6月に第1子の男の子を出産。子育ての傍ら芸能活動を続け、今年1月28日には自身が代表で立ち上げた新会社からプロデュースアイドルグループもデビュー予定。このほど愛息と共に取材に応じ、妻、母、社長、そしてプロデユーサーとしての飛躍を誓う1年への思いを語った。【松尾幸之介】◇