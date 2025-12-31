STARTO ENTERTAINMENT所属タレントによる年またぎのライブイベント「COUNTDOWN CONCERT 2025−2026 STARTO to MOVE」が12月31日、東京ドームで開催された。3年ぶりの開催となる「カウコン」にタレント総勢73人が集結。堂本光一（47）や松岡昌宏（48）もサプライズ出演し、演出で華を添えた。【望月千草】◇◇◇元TOKIOの松岡が、8年ぶりに公の場でドラムを披露した。グループの垣根を越えたシャッフルメドレーコーナ